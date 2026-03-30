Criador do OpenClaw afirma que 2026 será o ano dos agentes de IA

O criador do OpenClaw, ferramenta de inteligência artificial que pode trabalhar de maneira autônoma e está agitando a China, assegurou que em 2026 será o ano destes agentes, capazes de executar com facilidade tarefas do dia a dia.

"Este é o ano dos agentes", disse Peter Steinberger, o programador austríaco que criou a ferramenta, em uma entrevista à AFP.

Ao contrário dos chatbots como o ChatGPT, o OpenClaw é capaz de responder de forma autônoma a e-mails, alimentar contas de redes sociais ou reservar uma passagem de avião.

"No entanto, ainda há coisas que precisamos fazer para melhorá-la", afirmou nesta segunda-feira (30) em Tóquio, durante um encontro com entusiastas deste novo sistema.

Após baixado, o aplicativo OpenClaw pode se conectar a modelos de IA (como o Claude ou o ChatGPT) e receber instruções simples.

Jensen Huang, o CEO da Nvidia, a empresa com a maior capitalização de mercado do mundo, afirmou que a ferramenta, cujo símbolo é uma lagosta vermelha brilhante, é "o próximo ChatGPT".

Mas também há dúvidas sobre os riscos de segurança envolvidos em permitir que sistemas de IA vulneráveis acessem dados pessoais, como informação bancária.

Steinberger criou o OpenClaw em novembro, enquanto experimentava ferramentas de programação de IA em uma tentativa de organizar sua vida digital.

Desde então, foi contratado pela OpenAI, criadora do ChatGPT, "para impulsar a próxima geração de agentes pessoais", disse em fevereiro o chefe da startup americana, Sam Altman.

"O que é preciso ter em conta sobre o OpenClaw é que ele não poderia ter surgido daquelas grandes empresas", disse Steinberger à AFP.

"Estas empresas teriam se preocupado demais com o que poderia dar errado. Eu só queria mostrar às pessoas que estive no futuro", afirmou.

- Passo horas com a "lagosta" -

Enquanto os gigantes tecnológicos estudam como utilizar a IA nas empresas, a próxima inovação poderia vir de "alguém que só quer se divertir", assegura Steinberger.

No evento realizado nesta segunda-feira em Tóquio, chamado ClawCon, muitos dos centenas de participantes estavam fantasiados de lagosta e houve demonstrações com ajuda de especialistas.

Na China, a ferramenta está causando exaltação.

"Desde janeiro, passo horas com a 'lagosta', todos os dias", disse o empresário chinês Frank Gao, que costumava passar muito tempo gerindo suas contas nas redes sociais, mas que agora deixa tudo nas mãos do agente de IA.

"Se o considerarmos como uma competição, parece que a China está ganhando muito impulso", afirma Steinberger.

O sucesso do OpenClaw na China levou as autoridades a emitirem alertas sobre os possíveis riscos de cibersegurança.

Steinberger reconhece que a questão o preocupa, mas afirma: "Se você constrói um martelo, pode se machucar. Então, deveríamos parar de fabricar martelos?".