Coreia do Sul discute navegação no Estreito de Ormuz e comércio com EUA

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, realizaram uma ligação telefônica nesta segunda-feira, 16, para discutir o Oriente Médio e o Estreito de Ormuz, segundo o Ministério das Relações Exteriores sul-coreano.

"Rubio explicou a situação atual e as perspectivas futuras do Oriente Médio e solicitou o interesse e o apoio de nossa parte para a restauração da paz e da estabilidade na região", informou o ministério da Coreia do Sul em comunicado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem reiterado críticas à ausência de apoio pela parte de aliados na liberação do Estreito de Ormuz, trecho estratégico para o fluxo de petróleo mundial, e na resolução do conflito com o Irã no Oriente Médio. "Eles deveriam estar nos ajudando", disse ele em referência à China, Japão e à própria Coreia do Sul.

Cho afirmou que a navegação segura e livre pelo Estreito de Ormuz é muito importante para a segurança e a economia de países como a Coreia do Sul, e concordou em continuar consultas próximas, mas não mencionou navios, navios de guerra, mobilização ou qualquer pedido militar específico.