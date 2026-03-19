Conselho Europeu pede liberação de Ormuz e fim de ataques a instalações de água e energia

O Conselho da União Europeia (UE) emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 19, instando o Irã a cessar seus ataques contra instalações de água e energia em países vizinhos no Oriente Médio. Os países europeus também condenaram qualquer ação que ameace a livre navegação no Estreito de Ormuz.

"O Conselho Europeu condena veementemente os ataques militares indiscriminados do Irã contra países da região e expressa sua solidariedade aos países afetados", diz trecho da nota. "Destacamos o papel das operações marítimas defensivas da União Europeia e pedimos que elas sejam reforçadas".

A entidade cita o aumento dos esforços da União Europeia, por meio de uma coordenação reforçada com parceiros da região, para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz, "assim que as condições forem atendidas".