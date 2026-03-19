Conflito no sul do Líbano deixa dois jornalistas russos feridos

A Rússia condenou, nesta quinta-feira (19), um ataque que feriu dois jornalistas da emissora russa RT, no sul do Líbano, e disse que não foi "acidental", enquanto Israel realiza uma operação militar nesta área.

Um vídeo publicado pela RT mostra um jornalista desta emissora russa, Steve Sweeney, vestindo um colete à prova de balas com a inscrição "Press" e se dirigindo à câmera, instantes antes de ocorrer uma explosão a poucos metros dele.

A mensagem que acompanha o vídeo indica que ele mostra o momento em que "um míssil israelense atingiu perto dos jornalistas da RT", ferindo ambos.

"No contexto do assassinato de 200 jornalistas em Gaza, não se pode qualificar o que aconteceu hoje como acidental", declarou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, em uma publicação no Telegram que continha o vídeo, sem citar nenhum país como responsável.

Segundo Ruptly, uma filial da RT, os jornalistas estavam no sul do Líbano, onde Israel, em guerra contra o Hezbollah pró-iraniano, realiza uma ampla operação militar para criar uma "zona de amortecimento".

A embaixada da Rússia no Líbano condenou o incidente em um comunicado e solicitou "uma investigação adequada".

Por sua vez, o exército israelense afirmou que "não tem como alvo civis nem jornalistas" e que pediu a evacuação da zona onde a equipe da RT se encontrava "com antecedência suficiente" antes de realizar seus ataques.