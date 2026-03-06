Conflito entre Irã, Israel e aliados se intensifica com novos ataques, mortes e ameaças de expansão da guerra

Conflitos no Oriente Médio chega ao sétimo dia nesta sexta-feira (6). - / AFP

A guerra envolvendo Irã, Israel, Estados Unidos e aliados no Oriente Médio ganha novos episódios de violência e ameaças de escalada nos últimos dias, com bombardeios, ataques com drones e declarações de líderes políticos e militares.

No território iraniano, várias pessoas morreram após um ataque com mísseis atingir a cidade de Shiraz, no sul do país. A informação foi divulgada pela agência estatal IRNA, em uma rara confirmação oficial de vítimas civis em províncias iranianas durante a guerra.

Além disso, a televisão estatal IRIB relatou múltiplas explosões na capital Teerã. Segundo o Exército israelense, os ataques fazem parte de uma ofensiva “em grande escala” contra a infraestrutura do regime iraniano, as informações foram divulgadas pela AFP.

Os combates também se intensificaram no Líbano. De acordo com a agência oficial Agência Nacional de Notícias do Líbano, forças israelenses bombardearam diversas localidades no sul do país durante a noite, além da região de Baalbek pela manhã.

O governo israelense determinou que suas tropas ampliem a presença militar na fronteira e avancem no território libanês. Segundo autoridades libanesas, os ataques israelenses já deixaram ao menos 123 mortos e 683 feridos desde o início das operações recentes.

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Hezbollah e Irã ampliam ataques

O grupo armado Hezbollah afirmou ter lançado foguetes e disparos de artilharia contra posições do Exército israelense próximas à fronteira. O movimento também pediu que moradores de localidades israelenses situadas a menos de cinco quilômetros da linha divisória deixem a região.

Já a Guarda Revolucionária Islâmica anunciou que lançou drones e mísseis em direção a Tel Aviv. A televisão estatal iraniana também afirmou que drones do grupo atingiram o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln, posicionado no Golfo.

A guerra também afeta países da região do Golfo. Autoridades do Bahrein informaram que ataques iranianos atingiram um hotel e prédios residenciais na capital Manama, provocando danos materiais, mas sem confirmação de mortes.

A Arábia Saudita declarou ter interceptado três mísseis direcionados à base aérea Príncipe Sultão, que abriga militares americanos, além de vários drones. Já o Catar afirmou ter repelido um ataque de drones contra uma base dos Estados Unidos em seu território.

No Iêmen, o líder dos rebeldes houthis, Abdul Malik al-Houthi, afirmou que o grupo apoiado pelo Irã está pronto para atacar a qualquer momento, caso considere necessário.

Enquanto isso, o chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, declarou que o confronto com o Irã entrou em uma “nova fase” e prometeu novas ações militares contra a república islâmica.

Em meio ao aumento da tensão, o governo do Japão informou que um segundo cidadão japonês foi detido no Irã e pediu sua libertação imediata.

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Já o Sri Lanka anunciou ter assumido o controle de um navio de guerra iraniano cuja tripulação havia sido retirada da embarcação dias antes, após ataques dos Estados Unidos contra outra fragata do país.

Na quarta-feira (4), um submarino dos Estados Unidos atacou e afundou um navio de guerra do Irã no Oceano Índico, a milhares de quilômetros do Golfo Pérsico.

De acordo com informações da Marinha e do Ministério da Defesa do Sri Lanka, 87 pessoas morreram na ação.

Outras 32 foram resgatadas com vida e encaminhadas para atendimento médico em um hospital.