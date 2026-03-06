Mundo

Sétimo dia
Notícia

Conflito entre Irã, Israel e aliados se intensifica com novos ataques, mortes e ameaças de expansão da guerra

Explosões em cidades iranianas, bombardeios no Líbano e interceptações de drones no Golfo elevam tensão regional

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS