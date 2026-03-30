Conferência ministerial da OMC termina sem acordos importantes

A reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Camarões terminou nesta segunda-feira (30, data local) sem acordos sobre temas-chave, como a reforma da entidade, o comércio eletrônico e a agricultura, em meio a fortes tensões entre Índia, Brasil e Estados Unidos.

Após quatro dias de negociações em Yaoundé, "constatamos que não é possível, simplesmente por razões de tempo, não por razões de vontade ou desejo, alcançar um acordo", declarou o ministro do Comércio de Camarões, Luc Magloire Mbarga Atangana, presidente da conferência.