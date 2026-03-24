Comissão Europeia pede fim imediato de hostilidades no Oriente Médio

A presidente da Comissão Europeia (UE), Ursula von der Leyen, pediu nesta terça-feira (24) o fim imediato das hostilidades no Oriente Médio e descreveu a situação das redes globais de fornecimento de energia como "crítica".

"Todos sentimos o impacto dos preços do gás e do petróleo em nossas empresas e sociedades", comentou Ursula, acompanhada do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, em Camberra. "É de extrema importância chegarmos a uma solução negociada que ponha fim às hostilidades que vemos no Oriente Médio", acrescentou.