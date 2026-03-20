Comissão aprova moeda comemorativa com imagem de Trump

Uma comissão aprovou nesta quinta-feira o desenho de uma moeda de ouro comemorativa com a imagem do presidente Donald Trump, que será cunhada por ocasião do 250º aniversário dos Estados Unidos.

O Tesouro americano confirmou à AFP o voto favorável da Comissão de Belas-Artes, cujos membros foram nomeados pelo presidente.

A moeda mostra em um dos lados a imagem do presidente de pé, com os punhos cerrados contra uma mesa. O verso apresenta uma águia, símbolo do país.

O preço de venda da moeda colecionável não é conhecido, mas a Casa da Moeda americana vende objetos semelhantes por mais de US$ 1.000.

"Não há um retrato mais emblemático para o anverso dessas moedas que o do nosso presidente, Donald Trump", disse à AFP o tesoureiro dos Estados Unidos, Brandon Beach.

No mês passado, o Citizens Coinage Advisory Committee (CCAC), comitê encarregado de emitir pareceres sobre projetos de moedas, negou-se a discutir a moeda com a imagem de Trump. "Apenas nações governadas por reis ou ditadores exibem nas moedas a imagem de seu governante em exercício", disse naquela ocasião Donald Scarinci, membro do CCAC.

Consultado pela AFP, o Departamento do Tesouro não respondeu ao contato.