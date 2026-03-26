Comércio mundial sofre as 'piores perturbações' em 80 anos, alerta OMC

O sistema de comércio global está passando por suas "piores perturbações" em 80 anos, alertou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, nesta quinta-feira (26), durante a abertura da 14ª Conferência Ministerial da organização, em Yaoundé, Camarões.

"Esses são apenas os sintomas de transformações mais amplas que abalam a ordem internacional, criada após a Segunda Guerra Mundial para evitar a repetição dos horrores da primeira metade do século XX", acrescentou.

Durante quatro dias, os membros da OMC se reúnem para tentar revitalizar uma instituição enfraquecida por tensões geopolíticas, negociações paralisadas e crescente protecionismo.

A guerra no Oriente Médio também representa uma séria ameaça ao comércio global.

Okonjo-Iweala apresentou um panorama bastante sombrio, afirmando que "a magnitude dos problemas que o mundo enfrenta hoje, mesmo antes do conflito do Golfo, já desestabilizou o comércio de energia, fertilizantes e produtos alimentícios".

As conferências ministeriais da OMC geralmente são organizadas a cada dois anos. Esta é a segunda no continente africano, após a de Nairóbi em 2015.