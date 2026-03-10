Comando Central diz que forças dos EUA eliminaram 16 navios iranianos de implantação de minas

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) informou que forças do país eliminaram diversos navios do Irã nesta terça-feira, 10, incluindo 16 lança-minas no Estreito de Ormuz, de acordo com publicação do departamento no X.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, havia citado a eliminação de 10 embarcações usadas para a implementação de minas marítimas.