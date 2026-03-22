Colonos israelenses incendiam edifícios e carros na Cisjordânia Ocupada

Colonos israelenses incendiaram edifícios e carros na Cisjordânia Ocupada, denunciaram neste domingo (22) palestinos residentes na região após os ataques, condenados também pelo exército de Israel.

Os incêndios supostamente provocados ocorreram na noite de sábado (21). Desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, os colonos já realizaram vários ataques na Cisjordânia, alguns deles com vítimas fatais.

Jornalistas da AFP viram os restos carbonizados de uma casa e veículos queimados em Fandaqumiya, a sudoeste de Jenin.

Um centro médico foi incendiado na aldeia de Jalud, onde há inscrições em hebraico em uma mesquita.

Hassan Al Zubi contou à AFP que sua casa em Fandaqumiya foi destruída por um ataque de cerca de 200 agressores que vieram de um assentamento de colonos próximos.

"Incendiaram a casa diante de nossos olhos utilizando coquetéis Molotov, lançando-os pelas janelas", disse Zubi.

O exército israelense informou neste domingo sobre uma série de incêndios provocados por colonos israelenses na noite anterior contra palestinos na Cisjordânia.

"Na noite passada, foram enviadas forças" militares "e da polícia de fronteira para várias aldeias palestinas (...) após receber notícias de que civis israelense haviam provocado incêndios em edifícios e propriedades, além de provocar distúrbios na região", informou o exército.

"As forças de segurança condenam qualquer tipo de violência e continuarão atuando para manter a segurança dos moradores e a ordem pública na região", acrescentou.

A agência de notícias palestina WAFA informou que vários palestinos ficaram feridos nos ataques.

Os incidentes ocorreram após o exército anunciar que um civil israelense morreu no sábado, supostamente em um acidente no qual um carro palestino atingiu um veículo israelense.

Seis palestinos morreram por disparos em ataques de colonos na Cisjordânia desde o início da guerra no Oriente Médio, segundo um levantamento de dados do Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah.

A violência na Cisjordânia - ocupada por Israel desde 1967 - aumentou desde que o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023, desencadeou a guerra em Gaza.

Segundo um levantamento da AFP com base em números do Ministério de Saúde palestino, as tropas israelenses ou colonos mataram ao menos 1.050 palestinos - muitos deles milicianos, mas também dezenas de civis - na Cisjordânia desde o início da guerra de Gaza.

Os números oficiais israelenses indicam que 45 israelenses, entre soldados e civis, também morreram em ataques palestinos ou durante operações militares israelenses.