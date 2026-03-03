COI faz apelo para garantir 'segurança dos atletas' nos Jogos Paralímpicos de Inverno

O Comitê Olímpico Internacional (COI) fez um apelo nesta terça-feira (3) para garantir "a segurança dos atletas" que vão participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina, especialmente aqueles "suscetíveis a serem afetados pelos conflitos mais recentes".

O COI evitou fazer alusão direta à guerra iniciada no sábado por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã, enquanto Los Angeles sediará a próxima edição dos Jogos Olímpicos de Verão, em 2028.

Sem mencionar nenhum país específico, a entidade lamentou "um mundo abalado por conflitos, tragédias e divisões" e lembrou o papel do esporte como "um farol de esperança".

Ao mesmo tempo, o COI afirmou que "não possui meios para garantir a implementação" da resolução sobre a trégua olímpica, adotada em 19 de novembro do ano passado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Este texto, não vinculativo e inspirado nos salvo-condutos que eram concedidos aos participantes dos Jogos Antiguidade, visa permitir que todos os atletas classificados para os Jogos Olímpicos (6 a 22 de fevereiro) e os Jogos Paralímpicos (6 a 15 de março) de Inverno possam "comparecer ao país anfitrião".

"Fazemos um apelo a todos os Estados-membros da ONU para que apoiem os atletas classificados para os Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina 2026, bem como aqueles que provavelmente serão afetados pelos conflitos mais recentes, a fim de permitir que cheguem aos Jogos em segurança", escreveu a organização.

Consultado pela AFP, um porta-voz do COI confirmou que a organização não faria mais comentários sobre as ações israelenses e americanas tomadas contra o Irã no sábado, nem sobre os ataques em retaliação lançados por Teerã no Golfo.

A reação da entidade olímpica contrasta fortemente com a que de quatro anos atrás, na época da invasão russa à Ucrânia, logo após os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

Na ocasião, o COI condenou imediatamente "a violação da trégua olímpica pelo governo russo e pelo governo bielorrusso" e recomendou que as federações internacionais cancelassem as competições programadas em ambos os países e proibissem suas bandeiras, medidas que permanecem em vigor.

Desde 28 de fevereiro de 2022, o COI também recomendou a exclusão de atletas russos e bielorrussos de todas as competições internacionais, antes de readmiti-los um ano depois sob bandeira neutra e condições estritas.