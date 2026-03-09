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"Dia virou noite"
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Chuva ácida no Irã? Teerã tem alerta para o fenômeno após ataques a refinarias de petróleo

Estados Unidos e Israel realizaram ofensivas contra depósitos de combustíveis situados na área da capital iraniana

Zero Hora

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