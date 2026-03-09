Chuva ácida no Irã? Teerã tem alerta para o fenômeno após ataques a refinarias de petróleo

O "dia virou noite" no Irã no domingo (8). Mesmo durante a manhã e a tarde, períodos em que deveria haver predomínio da luz solar, o céu permaneceu escuro na capital do país.

O fenômeno é um dos resultados dos ataques promovidos por Estados Unidos e Israel contra refinarias de petróleo em Teerã, capital iraniana, no domingo e no sábado (7). As inúmeras explosões em depósitos de combustíveis lançaram grande quantidade de fumaça, fuligem e gases na atmosfera. As informações são do g1.

Uma extensa e densa coluna de fumaça com fuligem e estes gases se formou, o que causou o efeito do "dia virar noite" no Irã. Isso porque as partículas de poluição bloqueiam parte da luminosidade do sol.

Além disso, a situação também pode resultar em outros fenômenos como a chuva ácida. Autoridades locais do Irã emitiram alertas e pediram que a população evite exposição à poluição e utilize máscaras caso precise sair às ruas.

Extensa nuvem de fumaça se formou após explosões em depósitos de combustíveis em Teerã. - / UGC

Entenda o fenômeno

Por que o dia virou noite?

A grande quantidade de fuligem e gases liberados durante as explosões ficou suspensa na atmosfera. Com isso, uma densa coluna de fumaça com poluição se forma – como se fosse uma nuvem.

Essa fumaça impede a passagem íntegra da luz solar e deixa o céu escuro.

E a chuva ácida?

Este é um fenômeno que requer mais atenção. Ele ocorre quando os gases liberadores reagem com o vapor d'água presente no ar. Com isso, a chuva pode levar ácidos de volta da atmosfera para o solo.

Dióxido de enxofre (SO²) e óxidos de nitrogênio (NO) são alguns dos gases liberados durante a queima de grandes quantidades de combustíveis fósseis. Elevados para a atmosfera, estes compostos sofrem reações químicas e formam outros químicos como ácido sulfúrico e ácido nítrico.

Com a formação de nuvens de chuva, estes ácidos se misturam com a água e podem retornar ao solo – fenômeno conhecido como chuva ácida.

Riscos

O principal impacto da chuva ácida costuma ser no meio ambiente. Em altas concentrações de ácidos, o fenômeno pode afetar a química dos solos, de rios e prejudicar a vida marinha.

A chuva ácida também pode causar danos em plantas e acelerar a corrosão de metais. Nas cidades, pode desgastar construções e monumentos.

Para humanos

Os riscos para humanos são mais reduzidos, tendo em visto que os fenômenos deste tipo não costumam possuir concentração suficiente para causar queimaduras na pele.