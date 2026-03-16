China reafirma que está em comunicação com EUA sobre visita de Trump, após falas de Ormuz

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, disse nesta segunda-feira (16) que Pequim e Washington permanecem em comunicação sobre a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, à China, após o republicano afirmar no domingo (15) que poderia adiar a reunião planejada com Xi Jinping se o país asiático não ajudasse a desbloquear as interrupções no Estreito de Ormuz.

O ministério expressou novamente preocupação com o estreito e o conflito em andamento no Oriente Médio, mas não levantou a possibilidade de enviar navios para ajudar a proteger a via essencial para o transporte de petróleo.