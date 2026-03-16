China e EUA mantêm comunicação sobre visita de Trump, afirma Pequim

China e Estados Unidos "mantêm a comunicação" sobre a próxima visita de Donald Trump a Pequim, afirmou nesta segunda-feira (16) o Ministério das Relações Exteriores chinês, depois que o presidente americano advertiu que poderia adiar a viagem.

"China e Estados Unidos mantêm a comunicação a respeito da visita do presidente Trump à China", declarou o porta-voz da diplomacia, Lin Jian, sem abordar as recentes pressões de Trump sobre Pequim e países da Otan para que ajudem a reabrir o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã.

O governo dos Estados Unidos informou que Trump visitaria a China de 31 de março a 2 de abril para se reunir com seu homólogo Xi Jinping, embora Pequim não tenha confirmado as datas.

O presidente americano incluiu a China em uma lista de países que, segundo seus critérios, devem enviar forças para obrigar o Irã a reabrir o tráfego pelo Estreito de Ormuz, por onde, em um período normal, passa 20% da produção mundial de petróleo.

"Acho que a China também deveria ajudar, pois importa 90% do seu petróleo pelo estreito", disse Trump em entrevista publicada no domingo pelo Financial Times, acrescentando que deseja uma resposta de Pequim antes da cúpula com Xi.

"Gostaríamos de saber antes disso. (Duas semanas) é muito tempo", disse ele, acrescentando que, caso contrário, "poderíamos adiar" a visita, sem especificar por quanto tempo.