China e Cuba reafirmam laços em meio a tensões com EUA e disputa por influência nas Américas

China e Cuba reafirmaram o compromisso de aprofundar as relações bilaterais em meio a um ambiente internacional marcado por tensões crescentes com os Estados Unidos e disputas de influência nas Américas.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 12, o Ministério das Relações Exteriores da China informou que o ministro Wang Yi conversou por telefone com seu homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez. Segundo Pequim, os dois também integram o Birô Político dos partidos comunistas de seus países.

Durante a conversa, Rodríguez apresentou sua avaliação da situação atual e agradeceu à China pelo apoio dado a Cuba. As duas partes concordaram em continuar promovendo o desenvolvimento das relações bilaterais.

O contato ocorre em um momento de aumento das tensões geopolíticas envolvendo Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem defendido uma estratégia mais assertiva no hemisfério ocidental, com foco em segurança regional e na contenção da influência chinesa na América Latina.