China e Coreia do Norte retomam serviço de trens de passageiros após seis anos

O serviço de trens de passageiros entre a China e a Coreia do Norte foi retomado nesta quinta-feira (12), após uma interrupção de seis anos devido à pandemia de covid-19, informou a imprensa estatal.

Pequim é o maior parceiro comercial da Coreia do Norte e uma fonte vital de apoio diplomático, econômico e político para o país isolado, que possui armas nucleares.

A agência estatal de notícias chinesa Xinhua informou que o primeiro trem partiu de Dandong, uma cidade fronteiriça com a Coreia do Norte, com destino a Pyongyang na manhã de quinta-feira.

Com base na declaração de um executivo não identificado da China Railways, a agência afirmou que o serviço ferroviário "servirá como uma janela vital para os viajantes transfronteiriços e como um elo dinâmico que reforçará a amizade entre as duas nações".

Funcionários de um posto de venda oficial em Pequim disseram à AFP que qualquer pessoa com um visto válido poderia comprar passagens de trem para viajar à Coreia do Norte, o que inclui chineses que trabalham e estudam no país, assim como norte-coreanos que trabalham, estudam e visitam suas famílias no exterior.

A China Railway afirmou em um comunicado que também serão restabelecidos os serviços ferroviários regulares entre Pequim e a capital norte-coreana.

As viagens de trem entre os países vizinhos do leste asiático foram suspensas em 2020 devido ao rigoroso fechamento de fronteiras para evitar a propagação da covid-19.

A China reabriu completamente suas fronteiras desde a pandemia, mas a Coreia do Norte adotou um processo mais lento. Os voos diretos e os serviços ferroviários com a Rússia foram retomados no ano passado.