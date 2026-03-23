China diz que situação no Oriente Médio atingiu segurança energética e comercial global

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou nesta segunda-feira, 23, que a situação no Oriente Médio atingiu a segurança energética e comercial global, e pediu que os países envolvidos parem "imediatamente" as operações militares, visando impedir que a turbulência regional cause um impacto maior no crescimento econômico mundial.

Perguntado em coletiva de imprensa se Pequim especificamente pediu ao Irã para garantir a passagem segura de seus navios de petróleo destinados à China, Jian declarou: "estamos em comunicação com as partes relevantes para trabalhar pela desescalada da situação".