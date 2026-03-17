China critica sanções 'unilaterais ilícitas' da UE contra entidades chinesas

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou nesta terça-feira, 17, que Pequim se opõe firmemente às sanções "unilaterais ilícitas" da União Europeia (UE) contra entidades chinesas.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz solicitou que o bloco europeu corrija suas "práticas erradas" e "colabore com a China de maneira responsável e construtiva para defender a paz, a estabilidade e a prosperidade no ciberespaço".