Chefe de direitos humanos da ONU continua 'preocupado' com a 'persistente tortura' de presos na Venezuela

As torturas a presos na Venezuela continuaram após os Estados Unidos derrubarem Nicolás Maduro em janeiro, apesar da lei de anistia aprovada no país, afirmou nesta segunda-feira (9) o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk.

"Meu escritório recebeu informações sobre a persistência de torturas e maus-tratos contra detidos, inclusive nos centros de Rodeo 1 e Fuerte Guaicaipuro, o que é motivo de profunda preocupação", declarou Volker Türk diante do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.