Chanceler do Irã rebate críticas de Macron sobre ofensiva contra o Catar

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, rebateu nesta quinta-feira (19) as críticas do presidente da França, Emmanuel Macron, ao ataque da véspera contra instalações de gás natural no Catar.

"É do nosso interesse comum implementar, sem demora, uma moratória sobre ataques a infraestruturas civis, particularmente instalações de fornecimento de energia e água", escreveu Macron no X, ao relatar ter conversado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o emir do Catar, Tamim Al Thani, sobre o assunto.

"Macron não pronunciou uma palavra de condenação à guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã", disse o chanceler iraniano, também em publicação no X. "Ele não condenou Israel quando explodiu um depósito de combustível em Teerã, expondo milhões a toxinas", afirmou Araghchi, que ainda chamou a postura do líder francês de "triste". Fonte: Associated Press.