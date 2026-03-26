Cerimônia do Oscar vai deixar Hollywood

A cerimônia do Oscar, que anualmente premia os destaques do cinema americano e internacional, vai deixar Hollywood em 2029, logo após completar um século no coração da chamada cidade dourada, anunciaram seus organizadores nesta quinta-feira (26).

A maior festa de Hollywood, tradicionalmente realizada no Teatro Dolby, na Calçada da Fama, vai se mudar, a partir de sua 101ª edição, para o Teatro Peacock, no centro de Los Angeles, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em um comunicado.

A mudança faz parte de um acordo de dez anos com a empresa de entretenimento e esportes AEG.

"Estamos felizes por nos associarmos a uma potência global como a AEG. Sua trajetória na construção e operação de locais para shows ao vivo com tecnologia de ponta não tem comparação", disseram o diretor-executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, em um comunicado conjunto.