Cerimônia do Oscar tem audiência 9% menor

A cerimônia do Oscar atraiu 17,9 milhões de telespectadores no último domingo, uma audiência 9% menor que a do ano passado, segundo números da empresa Nielsen divulgados nesta terça-feira.

Essa foi a primeira queda de audiência da cerimônia desde 2022, edição que aumentou os números fracos registrados durante a pandemia de Covid-19, com 16,68 milhões de telespectadores.

A 98ª cerimônia do Oscar foi transmitida pela rede americana ABC e, pelo segundo ano consecutivo, pela plataforma de streaming Hulu, ambas da Disney.

A audiência do evento, que chegou a atrair mais de 40 milhões de telespectadores na década passada, caiu para 10,4 milhões em 2021. A partir daí, recuperou-se gradualmente até 2026.

No ano passado, a entrega do principal prêmio do cinema teve um público maior graças ao streaming, que levou a cerimônia para os smartphones e computadores e atraiu 19,69 milhões de espectadores.

A queda deste ano segue a perda de audiência registrada por outros eventos nesta temporada, como o Globo de Ouro e o Grammy.

O Oscar também enfrentou no último domingo a concorrência da semifinal do World Baseball Classic em que os Estados Unidos derrotaram a República Dominicana.