CEO da Air Canada deixa o cargo após críticas por não falar francês sobre acidente nos EUA

A companhia aérea Air Canada anunciou nesta segunda-feira, 30, que o CEO da empresa, Michael Rousseau, se aposentará ainda neste ano. O executivo foi alvo de críticas por falar apenas em inglês em um vídeo de condolências após um acidente fatal envolvendo uma aeronave da companhia ocorrido na semana passada, em Nova York, nos Estados Unidos.

A maior companhia aérea do Canadá, sediada em Montreal, na província de Quebec, onde o francês é a língua predominante, informou que Rousseau comunicou ao conselho que deixará o cargo até o final do terceiro trimestre.

O Canadá é oficialmente uma nação bilíngue e o primeiro-ministro do país, Mark Carney, afirmou que a decisão de Rousseau de se aposentar é "apropriada". "É essencial que o próximo CEO da Air Canada seja bilíngue", disse Carney.

Carney havia afirmado que a mensagem de Rousseau, proferida exclusivamente em inglês, demonstrou falta de compaixão e de bom senso.

O primeiro-ministro de Quebec, François Legault, e outras autoridades também pediram a renúncia do executivo da companhia aérea. "Saúdo a decisão do CEO da Air Canada, Michael Rousseau, de deixar o cargo. O conselho de administração da Air Canada terá que garantir que o próximo CEO fale francês", afirmou Legault em comunicado.

Antoine Forest, um dos dois pilotos mortos no acidente no Aeroporto LaGuardia, era quebequense. Ele e Mackenzie Gunther morreram quando o voo da Air Canada Jazz, vindo de Montreal, colidiu com um caminhão de bombeiros na pista logo após o pouso.

Rousseau já havia sido criticado por não falar francês. Ele divulgou a mensagem de condolências em vídeo em inglês, com legendas em francês. O Gabinete do Comissário de Línguas Oficiais recebeu centenas de reclamações a respeito do caso.

O ministro dos Transportes do Canadá, Steven MacKinnon, agradeceu a Rousseau em publicação nas redes sociais e afirmou que o governo continuará trabalhando em estreita colaboração com a Air Canada para garantir que ela "ofereça um serviço seguro, confiável, acessível e bilíngue a todos os canadenses".

François Legault observou que, quando Rousseau foi nomeado presidente da companhia aérea em fevereiro de 2021, ele prometeu aprender francês.

A identidade do Quebec tem sido um tema controverso desde a década de 1760, quando os britânicos concluíram a tomada do que era então chamado de Nova França. Cerca de 80% da população do Quebec fala francês.

*Com informações da Associated Press.