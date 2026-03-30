Céline Dion anuncia retorno aos palcos com shows em Paris

A cantora canadense Céline Dion anunciou, nesta segunda-feira (30), seu retorno aos palcos, com dez shows em Paris entre setembro e outubro, após seis anos afastada do público por motivo de saúde.

"Vou receber neste ano o melhor presente de toda a minha vida. Terei a sorte de vê-los e de poder cantar para vocês", disse a cantora, de 58 anos, em vídeo publicado no Instagram.

Para comemorar seu aniversário, a artista fez um anúncio projetado na Torre Eiffel oficializando seu retorno. Centenas de fãs se reuniram aos pés da torre para aguardar o fim do suspense, ao som da versão da cantora de "Hymne à l'amour", de Édith Piaf.

A saúde da artista, que sofre de uma doença neurológica, melhorou. "Estou tão feliz. Estou me sentindo bem, forte, superemocionada, e também um pouco nervosa, certamente. Mas, sobretudo, sou muito grata a todos vocês. Tenho uma vontade enorme de revê-los", declarou.

Céline teve que interromper sua última turnê, que começou em 2019, devido à pandemia e a problemas de saúde. Desde 2022, ela luta contra a Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença neurológica incurável, que causa rigidez muscular e espasmos dolorosos.

- 'Realmente bem' -

Os shows vão acontecer de 12 de setembro a 14 de outubro, dois por semana. Eles vão homenagear "seus maiores sucessos em francês e inglês", segundo um comunicado oficial.

O anúncio feito com pompa, após uma campanha de comunicação milimetrada, foi acompanhado de uma mensagem da cantora para seus fãs. "Queria dizer a vocês que estou realmente bem [...] Eu me sinto bem, forte, canto muito, inclusive danço um pouco", descreveu.

"Nestes últimos anos, não houve um único dia em que eu não tenha sentido suas orações, seu apoio e, claro, seu amor, mesmo nos momentos mais difíceis", acrescentou a cantora, que voltou a mostrar resiliência. Vencedora de cinco Grammys, ela adiou diversas vezes o seu retorno, previsto para 2025.

Após a pré-venda, a partir de 7 de abril, a venda geral de ingressos começará três dias depois, segundo o comunicado.