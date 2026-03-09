Casa de Rihanna em Beverly Hills é alvo de tiros 

Rihanna estava em casa no momento do tiroteio, mas não ficou ferida. Andrea RENAULT / AFP

Uma mulher foi detida neste domingo (8) após disparar vários tiros de seu veículo em direção à casa de Rihanna. As informações são do site Los Angeles Times .

Rihanna estava em casa no momento do tiroteio, mas não ficou ferida. A mulher foi presa pela polícia após sair do local dirigindo um Tesla Branco.

Fontes policiais informaram que a suspeita, descrita como uma mulher de aproximadamente 30 anos, dirigiu até perto da propriedade da cantora em Beverly Hills e disparou pelo menos 10 vezes em direção à casa. Ainda não se sabe o que motivou o incidente.

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