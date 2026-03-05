Mundo

Referência ao "Call of Duty"
Notícia

Casa Branca posta montagem que simula jogo de videogame com imagens de ataques ao Irã e "pontuação por mortes"

Enquanto bombardeios no Oriente Médio são mostrados, uma notificação com "+100 pontos" aparece

Zero Hora

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