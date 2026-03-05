Casa Branca posta montagem que simula jogo de videogame com imagens de ataques ao Irã e "pontuação por mortes"

Vídeo começa com ataque comandado por tablet. X: @WhiteHouse / Reprodução

O conflito armado entre Estados Unidos e Irã ganhou novo capítulo na quarta-feira (4). Enquanto o confronto avança com ataques e milhares de mísseis de ambos os países, a Casa Branca tenta mostrar força nas redes sociais.

O perfil oficial do governo dos Estados Unidos na rede social X publicou um vídeo com imagens dos ataques ao Irã, como se fosse um jogo de videogame. "Por cortesia do Vermelho, Branco e Azul", diz a legenda da publicação. Veja o vídeo.

O vídeo se inspira em Call of Duty, tradicional e histórico jogo de guerra que faz sucesso há anos entre os gamers. Enquanto imagens de bombardeios ao Irã são mostradas, uma notificação com "+100 pontos" aparece – em alusão a pontuação pelas "kills", ou seja, morte de adversários.

A trilha sonora traz uma música similar a apresentada em jogos do gênero. Também é possível ouvir algumas frases de Call of Dutty, como "estamos vencendo esta guerra".

Até o início da tarde desta quinta-feira (5), a publicação já contava com mais de 41,9 milhões de visualizações. Embora a edição para parecer um jogo de videogame, as imagens são reais de ataques realizados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.

Veja o vídeo

Conflito no Oriente Médio

Em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã no início da manhã de sábado (28), primeiro dia de guerra. A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã.

O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.

Estados Unidos e Israel argumentam que a ofensiva teve como objetivo retaliar a expansão do projeto de armas nucleares do Irã. Em resposta, o governo iraniano atacou países vizinhos e destruiu bases militares norte-americanos no Oriente Médio.