Casa Branca: Leavitt diz que EUA estão perto de objetivos no Irã, com avanço militar e diálogo

A Casa Branca afirmou nesta quarta-feira, 25, que os Estados Unidos estão próximos de alcançar seus objetivos na operação militar contra o Irã, enquanto mantém canais de diálogo abertos com Teerã. Segundo a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, as forças americanas estão "adiantadas em relação ao cronograma", com redução recente dos ataques iranianos com mísseis balísticos e drones.

Em coletiva de imprensa, Leavitt disse que o governo iraniano "quer conversar" e que o presidente Donald Trump está disposto a ouvir, destacando que negociações que ocorreram nos últimos três dias têm sido "produtivas". Ainda assim, ressaltou que "nenhuma negociação de paz deve ser considerada oficial neste momento" e negou que Teerã tenha rejeitado formalmente propostas recentes.

A porta-voz alertou que, caso o Irã "não aceite a realidade de que foi derrotado", Trump poderá retaliar "com mais força", acrescentando que o país persa "não deve errar novamente em seus cálculos". Ela voltou a pontuar um horizonte de quatro a seis semanas para a operação.

Sobre relatos de um plano de 15 pontos para o Irã, Leavitt afirmou que a Casa Branca nunca confirmou sua veracidade integral, embora haja "elementos de verdade" nas informações divulgadas. No front doméstico, a secretária avaliou que eventuais altas temporárias nos preços de combustíveis devem se reverter, enquanto o governo segue monitorando impactos do conflito. "Os EUA estão trabalhando em soluções criativas para os preços do petróleo", disse, sem dar detalhes.

Questionada sobre a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz, disse que ainda não há clareza sobre quando ocorrerá a normalização.