Capacete azul morre em explosão no sul do Líbano

A Força das Nações Unidas no Líbano (Unifil, na sigla em inglês) anunciou, nesta segunda-feira (30, data local), a morte de um de seus capacetes azuis depois que um projétil atingiu uma de suas posições no sul do país árabe.

O soldado da força de paz morreu "tragicamente" na noite de domingo, quando um projétil explodiu em uma posição da Unifil perto de Adchit Al Qusayr, onde foram registrados enfrentamentos entre Israel e o movimento xiita pró-Irã Hezbollah, diz um comunicado.

"Outro soldado ficou gravemente ferido. Ninguém deveria perder a vida a serviço da causa da paz", acrescentou a Unifil na nota.