Canal Al Araby denuncia ataque israelense contra escritório em Teerã

A emissora Al Araby (Catar) informou neste domingo (29) que um míssil israelense atingiu o prédio onde fica seu escritório em Teerã.

"Um míssil israelense atingiu o prédio da emissora Al Araby na capital, Teerã. Grandes danos e interrupção das transmissões ao vivo", afirmou a emissora em uma mensagem publicada na rede social X.

As imagens gravadas no escritório mostram janelas e vidros quebrados. Os prédios próximos também sofreram danos e as ruas estavam cobertas de estilhaços.

O escritório da Al Araby fica em um bairro residencial ao nordeste de Teerã.

O chefe do escritório da emissora, Hazem Kallas, afirmou que estava fazendo uma reportagem sobre a guerra quando um míssil atingiu o prédio.