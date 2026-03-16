Campo de gás natural pega fogo nos Emirados Árabes Unidos, após ataque de drone

Um grande campo de gás natural de Shah pegou fogo nos Emirados Árabes Unidos, após um ataque de drone. Não foram registrados feridos até o momento e equipes de Abu Dhabi estão respondendo ao incêndio, trabalhando para contê-lo, conforme relatos do escritório de mídia do país.

Em publicação no X, o escritório informou que as operações do campo de Shah ficarão suspensas enquanto os danos são avaliados.

Shah é um campo de gás altamente sulfúrico, administrado por uma joint venture entre a Abu Dhabi National Oil Co. e a Occidental Petroleum, segundo a Bloomberg.

É a segundo ofensiva a uma unidade de petróleo e derivados nos Emirados Árabes nesta segunda-feira, 16, depois que um ataque de drone atingiu a zona industrial petrolífera de Fujeira.

Em outras partes do Oriente Médio, o Ministério de Defesa do Kuwait disse que os seus sistemas de defesa aéreos estavam respondendo a ataques de drones e mísseis, afirmando que explosões poderiam ser ouvidas durante a operação para interceptá-los.

O Ministério de Defesa do Catar também revelou ter interceptado todos os drones lançados contra o país, sem dizer quantos, e 13 mísseis, com um dos projéteis caindo em uma área não habitada. O Ministério das Relações Exteriores catariano pediu ao Irã que interrompa os ataques contra países do Golfo que não participaram dos ataques contra o regime persa.

No Iraque, o hotel Rasheed na Área Verde de Bagdá, zona central da cidade, foi atingido por um drone na parte superior, que costuma abrigar delegações diplomáticas e organizações internacionais. A ofensiva deixou danos, mas nenhuma morte ou ferido. Nenhum grupo assumiu imediatamente a autoria do ataque.

Em Israel, sirenes soaram nas partes centrais, assim como na Cisjordânia, enquanto forças militares alertaram que mais mísseis foram disparados pelo Irã. Mais cedo, o chefe da equipe militar israelense, o tenente-general Eyal Zamir, disse que o exército está determinado a aprofundar operações também contra o Líbano até atingir "todos os objetivos" e intensificar os danos ao Hezbollah.