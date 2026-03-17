Cabul: Afeganistão acusa Paquistão por bombardeio que matou quase 400 pessoas em centro médico

O Afeganistão acusou nesta terça-feira, 17, o Paquistão de provocar quase 400 mortes em um bombardeio contra um centro médico para dependentes químicos em Cabul. Autoridades paquistanesas afirmam que atingiram "alvos militares e terroristas" durante a noite desta segunda-feira, 16.

Os dois países estão em conflito há meses. O Paquistão afirma que o país vizinho abrigou combatentes do movimento dos talibãs paquistaneses (TTP), que foram atentados mortais em seu território. As autoridades afegãs negaram a acusação.

"O balanço não é definitivo; as operações de busca continuam, mas temos quase 400 mortos e mais de 200 feridos", declarou o porta-voz do Ministério da Saúde afegão, Sharafat Zaman.

O vice-porta-voz do governo, Hamdullah Fitrat, também relatou o balanço de 400 mortos.

Dejan Panic, diretor no Afeganistão do hospital da ONG italiana Emergency, onde alguns feridos estão sendo tratados, teme que o número de vítimas aumenta porque o centro atende "muitos pacientes" que sofrem de dependência.