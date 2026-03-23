Burgum diz que EUA tem estoque suficiente de energia; Trump negocia fim da guerra com o Irã

O secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, afirmou que há conversas em andamento com o Irã para solucionar a guerra no Oriente Médio, mas evitou fornecer quaisquer detalhes, durante entrevista para a CNBC na tarde desta segunda-feira, 23.

"Veremos o que acontecerá", afirmou. "O presidente Donald Trump com certeza resolverá essa guerra com um bom acordo para a América".

Mais cedo, contudo, autoridades do Irã negaram publicamente que negociações diretas com os americanos estejam em andamento.

Questionado sobre o estado do mercado global de energia, Burgum ressaltou que os EUA estão bem abastecidos e possuem estoque de combustíveis elevado o suficiente para vender a aliados. Segundo ele, países da Europa e da Ásia já demonstraram interesse em comprar mais energia americana.

O secretário defendeu que ampliar os estoques americanos é essencial para "trazer paz ao mundo" ao evitar redirecionamento da renda para países rivais. "Nossos aliados estavam comprando energia do Irã, da Rússia, entre outros, e veja como isso estava os ajudando a erguer forças contra nós", apontou. "A Venezuela, por exemplo, era um risco até a operação no início deste ano".

Burgum também comentou que Trump estava consciente dos riscos que circundavam o mercado global de energia desde que tomou posse para seu segundo mandato em 2025, e que por isso decidiu proclamar Emergência Energética Nacional.