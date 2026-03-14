Brasil e Paraguai impulsionam relações após tensão diplomática

Os chanceleres de Brasil e Paraguai concordaram em fortalecer o diálogo e a cooperação bilateral, durante um encontro nesta sexta-feira em Assunção, após a tensão diplomática gerada por uma operação de espionagem envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência.

O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que conversou com o colega sobre a Hidrovia Paraguai-Paraná, a Usina Hidrelétrica de Itaipu, comércio, cooperação no âmbito do Mercosul e combate ao crime transnacional. Também ressaltou que a relação tem uma base sólida.

Já o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez, destacou o Brasil como principal aliado de seu país. "O Brasil é o principal investidor no Paraguai atualmente. É o mercado de destino da nossa exportação, e essa relação é chave para o desenvolvimento do Paraguai."

A relação entre os dois países esfriou após o escândalo envolvendo uma operação de espionagem brasileira em Itaipu, que veio à tona há quase um ano, quando os dois governos deveriam discutir a tarifa de venda da energia hidrelétrica. O impasse diplomático foi superado em novembro passado.

Para virar a página de forma definitiva, Ramírez anunciou que efetivos da Força Aérea do Paraguai vão participar na próxima semana de uma operação com o Brasil destinada a reforçar a segurança nas fronteiras contra o narcotráfico.

O chanceler paraguaio também anunciou que o presidente Santiago Peña aceitou um convite do colega Lula para uma reunião sobre meio ambiente no fim do mês, em Campo Grande.