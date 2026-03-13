Brasil, Colômbia e México emitem declaração conjunta para pedir cessar-fogo no Oriente Médio

Em declaração conjunta emitida nesta sexta-feira, 13, os governos de Brasil, Colômbia e México defenderam um cessar-fogo imediato no atual conflito no Oriente Médio, a fim de abrir espaços efetivos para o diálogo e a negociação.

Os três países latino-americanos reiteraram a necessidade de que as divergências entre Estados sejam resolvidas por meio da diplomacia internacional, em consonância com os princípios da solução pacífica das controvérsias.

"Expressamos nossa disposição de contribuir para os processos de paz que gerem confiança, a fim de avançar rumo a uma solução política e negociada do conflito", disseram. No Brasil, o comunicado foi divulgado pelo Itamaraty.

Medidas para conter alta do diesel

Nessa quinta-feira, 12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um pacote de medidas para controlar o preço do óleo diesel no País. A principal delas é um decreto que zera as alíquotas de impostos federais na importação e comercialização do diesel.

Haverá isenção no pagamento do Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Essa análise estava sendo feita desde a semana passada, com o acirramento do conflito no Oriente Médio.

"Estamos fazendo um sacrifício enorme, uma engenharia econômica, para evitar que o efeito da irresponsabilidade das guerras chegue ao povo brasileiro", afirmou.