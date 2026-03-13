Bombardeio do Paquistão mata quatro pessoas em Cabul

Quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um ataque aéreo paquistanês que atingiu residências de civis no leste de Cabul, informou nesta sexta-feira (13) a polícia da capital afegã.

"Várias casas civis foram alvo de um bombardeio do regime paquistanês que deixou 4 mortos e 15 feridos no distrito 21 de Cabul", publicou no X o porta-voz oficial Khalid Zadran. Mulheres e crianças estão entre as vítimas.

Pouco antes, o porta-voz do governo talibã afegão havia anunciado que Islamabad "voltou a bombardear Cabul, Kandahar" e as regiões fronteiriças de "Paktia e Paktika", causando mortes "em algumas áreas".