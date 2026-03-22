Bessent: EUA devem 'escalar para desescalar' guerra contra Irã

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse neste domingo, 22, em entrevista à NBC que o país deve "escalar para desescalar", quando questionado se o presidente Donald Trump planeja desacelerar a guerra no Irã.

Segundo Bessent, Trump pode encerrar a guerra a qualquer momento que desejar, mas tem sido claro sobre os seus objetivos, que incluem destruir a força aérea, a marinha e as capacidades de mísseis do Irã.

Ele acrescentou que os sentimentos "divergentes" do presidente, alternando entre falas sobre escalada e desescalada da guerra, "não se excluem mutuamente", e que o Trump "tomará todas as medidas necessárias para alcançar seus objetivos" no conflito.