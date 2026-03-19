BCE alerta para impacto da guerra no Oriente Médio sobre a inflação

O Banco Central Europeu (BCE) manteve sua taxa de juros em 2% após sua reunião desta quinta-feira (19), apesar de o aumento dos preços da energia devido ao conflito no Oriente Médio "ter um impacto significativo na inflação".

O banco central da zona do euro reduziu sua previsão de crescimento para 0,9% em 2026, ante 1,2% projetado em dezembro. No entanto, em linha com as expectativas dos analistas, manteve a taxa básica de juros em 2% pela sexta vez consecutiva.

O BCE enfatizou que a guerra no Oriente Médio "aumentou consideravelmente a incerteza sobre as perspectivas", com o risco de maior inflação e menor crescimento econômico.

O Conselho de Governadores do BCE declarou seu compromisso de "garantir a estabilização da inflação na meta de 2% no médio prazo".

A inflação na zona do euro, composta por 21 países da UE, ficou em 1,9% em fevereiro na comparação anual, dois décimos acima do registrado em janeiro.

O conflito do Irã contra Estados Unidos e Israel desestabilizou o mercado de energia e elevou o preço do petróleo Brent do Mar do Norte para mais de 110 dólares por barril (573 reais) aumentando os temores de um impacto na economia global.

O BCE, que excepcionalmente incorporou dados posteriores à sua análise, incluindo informações até 11 de março, indicou que a guerra "teria um impacto significativo na inflação a curto prazo devido ao aumento dos preços da energia".

"As suas implicações a médio prazo dependerão tanto da intensidade e duração do conflito como da forma como os preços da energia afetam os preços ao consumidor e a economia", afirmou.