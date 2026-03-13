Avisos israelenses de evacuação afetam 14% do território libanês, diz ONG

Os avisos de evacuação emitidos pelo exército israelense no Líbano afetam 14% do território do país, informou o Conselho Norueguês para Refugiados (NRC, na sigla em inglês) nesta sexta-feira (13), após Israel ampliar seus apelos de evacuação no sul do país.

O movimento islamista Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, após lançar mísseis contra Israel em represália à morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva israelense-americana contra o Irã.

Desde então, Israel bombardeia o país vizinho e emite regularmente avisos de evacuação para áreas densamente povoadas.

Esses avisos já afetaram 1.470 km2, ou 14% do território libanês, segundo o NRC, que alerta que o número de potenciais deslocados pode ultrapassar um milhão.

Segundo as autoridades libanesas, mais de 800 mil pessoas foram deslocadas, das quais cerca de 130 mil foram acolhidas em abrigos administrados pelo governo.

Os avisos de evacuação afetam principalmente áreas predominantemente xiitas, onde se concentra a base do Hezbollah neste país multirreligioso.