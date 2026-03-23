Avião militar cai na Colômbia com ao menos 90 soldados a bordo, diz imprensa local

Um avião Hércules, que pertencia à Força Aeroespacial Colombiana (FAC), sofreu um acidente na pista de La Tagua, no departamento de Putumayoo, na Colômbia, nesta segunda-feira, 23, informou o jornal local Notícia Caracol.

Segundo informações iniciais divulgadas pelo portal El Tiempo, ao menos 90 militares estavam a bordo. Até a publicação desta matéria, não havia um relatório oficial de vítimas nem de feridos, mas a imprensa soube que a polícia está no local para realizar o resgate de feridos.

Há um relatório preliminar de 20 militares feridos que estariam sendo transferidos para o Hospital María Angelines, no município de Puerto Leguízamo, informou o El Tiempo.