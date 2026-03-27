Avião com 168 pessoas a bordo quase colide com helicóptero militar nos EUA

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira, 26, que investiga uma quase colisão entre um avião comercial da United Airlines com 168 pessoas a bordo e um helicóptero militar do modelo Black Hawk. O quase acidente ocorreu perto do aeroporto John Wayne, em Santa Ana, na Califórnia, na última terça-feira, 24.

Segundo a FAA, o incidente ocorreu por volta das 20h40 no horário local. O helicóptero cruzou a rota de voo do avião, felizmente sem atingi-lo. A bordo do avião comercial estavam 162 passageiros e seis tripulantes.

De acordo com o órgão federal americano, uma das questões avaliadas na investigação é se foi violada uma medida recente que proíbe que pilotos mantenham a distância entre aeronaves apenas com base na visão, sem auxílio de instrumentos, em áreas próximas a grandes aeroportos.

O Flightradar24, site de rastreamento de voos, informou que as aeronaves chegaram a ficar a 160 metros de distância verticalmente.

A Guarda Nacional do Exército da Califórnia informou que também "revisará" o incidente, em coordenação com outras agências competentes. A entidade confirmou que o helicóptero envolvido na ocorrência pertence a ela e fica na Base de Treinamento Conjunto de Los Alamitos. O helicóptero estava retornando ao aeródromo após uma missão de treinamento de rotina e estava em comunicação com o controle de tráfego aéreo.

A United Airlines, por sua vez, relatou que o voo 589 partiu de São Francisco e foi avisado pelo controle de tráfego aéreo para ficar atento a um helicóptero militar voando próximo ao aeroporto. Após avistar o helicóptero e receber um alerta, os pilotos reagiram nivelando a aeronave e pousando em segurança posteriormente.