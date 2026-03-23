Duas pessoas morrem após avião colidir com veículo em aeroporto de Nova York

Impacto entre avião e veículo levou à suspensão das operações no aeroporto nesta segunda-feira. ANGELA WEISS / AFP

Um avião da companhia Air Canada Express colidiu com com um caminhão de bombeiros no Aeroporto LaGuardia, em Nova York, no fim da noite de domingo (22). O piloto e o copiloto morreram. O acidente provocou a interrupção das operações no terminal aéreo, que permanece fechado nesta segunda-feira (23).

Segundo Kathryn Garcia, diretora da autoridade portuária da cidade, 41 pessoas foram levadas ao hospital, algumas com "ferimentos graves", mas 32 já receberam alta. Dois agentes de resgate de aeronaves e de combate a incêndios continuam hospitalizados em "situação estável e sem ferimentos que coloquem as suas vidas em risco", acrescentou Kathryn em entrevista coletiva.

Após a colisão, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) enviou uma ordem de parada em solo, impedindo a decolagem de voos com destino ao aeroporto nova-iorquino. Informações divulgadas no site oficial do LaGuardia indicam que aeronaves foram desviadas para outros terminais ou retornaram ao ponto de origem.

Avião da Air Canada Express ficou com a parte frontal danificada após colisão no LaGuardia, em Nova York. ANGELA WEISS / AFP

O avião, um CRJ-900 operado pela Jazz Aviation, parceira regional da empresa canadense, atingiu o caminhão dos bombeiros às 21h40min de domingo (22h40min de Brasília), quando o veículo participava do auxílio em outro incidente, informou a autoridade portuária de Nova York. Segundo a plataforma de rastreamento de voos FlightRadar24, o avião "avançava na pista quando atingiu" o veículo de resgate ao cruzar o seu caminho.

Segundo uma lista preliminar de passageiros, quatro das 76 pessoas a bordo do avião eram tripulantes. A autoridade portuária afirmou que o aeroporto permanecerá fechado até pelo menos 14h (15h de Brasília) "para permitir uma investigação exaustiva".

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Cancelamentos de voos e rodovias fechadas

A autoridade de gestão de emergências de Nova York advertiu para "cancelamentos, fechamentos de rodovias e problemas no trânsito" perto do aeroporto. "Utilizem rotas alternativas", pediu na rede social X.

O incidente ocorreu no momento em que LaGuardia enfrentava interrupções em seus voos devido ao mau tempo, informou a administração do terminal. Além disso, os passageiros enfrentam longas filas no controle de segurança devido a um problema de financiamento da agência americana responsável pela segurança nos aeroportos.