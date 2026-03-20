Ator Chuck Norris morre aos 86 anos

Chuck Norris, astro do cinema de ação americano e lenda das artes marciais, morreu aos 86 anos, informou a família em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (20).

"É com grande pesar que nossa família comunica o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris, na manhã de ontem", afirma o comunicado publicado no Instagram.

A família informou que deseja manter as circunstâncias de sua morte no âmbito privado, mas destacou que o ator esteve acompanhado pelos parentes e estava "em paz".

"Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração de nossa família", destaca o texto, acompanhado por uma foto de perfil em preto e branco do ator, que ganhou fama com "O Voo do Dragão", filme de 1972 estrelado por Bruce Lee.

O portal de notícias TMZ informou na quinta-feira que Norris teria sofrido uma emergência médica, mas não revelou detalhes. Procurada pela AFP, a agência que representa o ator não fez comentários.

Norris, uma lenda das artes marciais, famoso por estrelar filmes de ação de grande bilheteria na década de 1980, completou 86 anos no dia 10 de março e marcou a data com publicações nas redes sociais.

"Eu não envelheço. Eu subo de nível", afirmou em um vídeo em que aparecia treinando.

"Nada como um pouco de ação divertida em um dia ensolarado para fazer você se sentir jovem", acrescentou Norris.

- Ator por acaso -

Carlos Ray "Chuck" Norris nasceu em Ryan, Oklahoma, em 10 de março de 1940.

Ele descobriu sua paixão pelas artes marciais enquanto servia na Força Aérea dos Estados Unidos na Coreia do Sul.

Seu interesse pelo Tang Soo Do, uma arte marcial coreana baseada no karatê, levou Norris a derrotar muitos oponentes no tatame e a se tornar uma estrela do cinema.

Sua luta épica com o astro das artes marciais Bruce Lee no clássico filme de kung fu de 1972, "O Voo do Dragão" (1972), ajudou a consolidar Norris como uma figura importante no cinema e na televisão.

Mas Norris, que idolatrava John Wayne quando criança, tornou-se ator quase por acaso.

Após deixar a Força Aérea em 1962, ele se estabeleceu em Los Angeles, onde, enquanto aguardava uma oportunidade para se tornar policial, abriu um estúdio de artes marciais e encontrou sua vocação.

Em 1967, com um título de campeão de karatê dos Estados Unidos, ele se tornou o instrutor preferido de celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley e Donny Osmond.

Fez amizade com Bruce Lee e estreou como ator com uma participação especial em "Arma Secreta contra Matt Helm", de Dean Martin, em 1968. Mas foi o sucesso de "O Voo do Dragão", quatro anos depois, que levou Norris a fazer aulas de atuação.

Cristão evangélico, ele nasceu em uma família de três filhos, sendo criado principalmente por sua mãe irlandesa após o divórcio de seu pai, que tinha transtornos com álcool.

Ele teve dois filhos de seu primeiro casamento com sua namorada Dianne Holechek, que durou 30 anos, e um filho e uma filha com sua segunda esposa, Gena O'Kelley.

Norris também teve uma filha fruto de um caso extraconjugal durante seu primeiro casamento.