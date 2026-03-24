Ataques russos deixam quatro mortos na Ucrânia

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta terça-feira (24) em ataques russos contra várias regiões da Ucrânia, onde praticamente todo o território ficou sob alerta aéreo, informaram as autoridades.

O alerta, decretado em quase todas as regiões do país, exceto na região sul de Odessa, foi suspenso de maneira progressiva durante a manhã.

Yaroslav Shanko, comandante da administração militar da cidade de Kherson, disse que os ataques russos "mataram um civil em sua própria casa", no distrito de Tsentralni.

Em Poltava, o governador regional, Vitali Diakivnich, informou no Telegram que duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um ataque, que provocou incêndios e danos em edifícios residenciais e em um hotel.

Em Zaporizhzhia, o administrador regional, Ivan Fedorov, anunciou um "ataque em larga escala coordenado de mísseis e drones" russos.

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em Zaporizhzhia, segundo o Serviço Estatal de Emergências.

As forças russas atacaram dois distritos da região de Dnipropetrovsk "mais de 20 vezes com drones e artilharia", indicou Oleksandr Ganzha, comandante da administração militar regional.

Ele afirmou que "uma mulher de 76 anos ficou ferida" e foi hospitalizada em condição estável.

Em seu discurso diário na noite de segunda-feira, o presidente Volodimir Zelensky alertou sobre a possibilidade de um "ataque em larga escala" russo.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta terça-feira que seus sistemas de defesa aérea "interceptaram e destruíram 55 drones ucranianos de asa fixa" durante a noite sobre as regiões de Kursk, Belgorod, Bryansk, Kaluga, Tula, Lipetsk, Crimeia e Moscou.