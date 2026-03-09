Ataques a bases dos EUA e a refinaria no Bahrein marcam 10º dia de guerra no Oriente Médio

Uma nuvem de fumaça após um ataque aéreo israelense no sul de Beirute, em 9 de março de 2026. IBRAHIM AMRO / AFP

A guerra no Oriente Médio registrou novos episódios de violência e movimentações militares nesta segunda-feira (9). Ataques contra instalações dos Estados Unidos no Iraque, bombardeios em diferentes países da região e uma nova onda de mísseis disparados pelo Irã indicam a ampliação do conflito, segundo atualizações publicadas pelo g1.

Uma base militar americana próxima ao aeroporto de Erbil, no Curdistão iraquiano, foi atingida por um drone. Além disso, uma instalação diplomática dos Estados Unidos perto do Aeroporto Internacional de Bagdá também foi alvo de ataques com foguetes e drones. De acordo com fontes policiais, os projéteis foram interceptados pelo sistema de defesa C-RAM.

No Golfo, uma coluna de fumaça foi registrada na direção da refinaria de petróleo Bapco, no Bahrein, após um ataque atribuído a drones iranianos. Já a Arábia Saudita informou ter abatido um drone na região de Al Jawf, no norte do país.

As tensões também levaram outros governos a reforçar suas posições militares. A Turquia anunciou o envio de seis caças F‑16 Fighting Falcon e sistemas de defesa aérea para o norte de Chipre, território separatista. Segundo o Ministério da Defesa turco, novas medidas poderão ser adotadas conforme a evolução da crise.

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Enquanto isso, Israel voltou a alertar moradores do sul de Beirute para que deixem a região diante da possibilidade de novos ataques. O Exército israelense afirma que prédios ligados à associação financeira Al-Qard al-Hasan — apontada por Tel Aviv como responsável por financiar o Hezbollah — podem ser alvo de bombardeios.

No próprio território israelense, as Forças Armadas disseram ter detectado uma nova leva de mísseis lançados pelo Irã. Sistemas de defesa foram acionados para interceptar os projéteis e alertas foram enviados à população nas áreas potencialmente atingidas.

Os dados mais recentes sobre vítimas indicam um impacto crescente do conflito. Segundo o vice-ministro da Saúde iraniano, Ali Jafarian, mais de 1.255 pessoas morreram e cerca de 12 mil ficaram feridas no Irã nos últimos nove dias. Entre os mortos estão 200 mulheres e 168 crianças que teriam sido vítimas de um ataque a uma escola primária em Minab. O balanço também aponta 11 profissionais de saúde mortos e 55 feridos.

A instabilidade já provoca efeitos fora do campo militar. A Comissão Europeia convocou reuniões emergenciais dos grupos responsáveis por coordenar o abastecimento de petróleo e gás na União Europeia. O objetivo é avaliar o impacto da guerra sobre o mercado energético, após o preço do petróleo ultrapassar a marca de US$ 100 por barril.

Em outro reflexo da tensão regional, duas pessoas ficaram feridas em Abu Dhabi após destroços caírem durante a interceptação de projéteis pelas defesas aéreas, segundo a agência Reuters.