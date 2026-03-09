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Ataques a bases dos EUA e a refinaria no Bahrein marcam 10º dia de guerra no Oriente Médio

Conflito registra ofensivas contra instalações americanas no Iraque, bombardeios e alertas em Israel e mais de 1,2 mil mortos no Irã em nove dias.

Zero Hora

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