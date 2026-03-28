Ataque iraniano a base na Arábia Saudita fere 15 soldados e amplia baixas dos EUA

O número de militares americanos feridos na guerra contra o Irã ultrapassou 300, com mais de duas dezenas de soldados atingidos esta semana em ataques a uma base aérea saudita. O Irã disparou seis mísseis balísticos e 29 drones contra a base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, em um ataque na sexta-feira (27) que feriu pelo menos 15 soldados.

Autoridades dos Estados Unidos relataram inicialmente que pelo menos dez militares americanos ficaram feridos, incluindo dois em estado grave. A ofensiva ganha mais força. Um navio da marinha norte-americana chegou ao Oriente Médio neste sábado, 28, transportando cerca de 2.500 fuzileiros navais, anunciou o Comando Central dos EUA, neste sábado. Eles realizavam exercícios na área ao redor de Taiwan quando a ordem de deslocamento para o Oriente Médio foi emitida há quase duas semanas.

O Comando Central informou que, além dos fuzileiros navais, há também aeronaves de transporte e de ataque, bem como recursos de assalto anfíbio para a região.

Antes da chegada dos fuzileiros navais, os militares dos EUA já haviam estabelecido a maior força americana na região em mais de 20 anos, incluindo dois porta-aviões, diversos outros navios de guerra e cerca de 50 mil soldados.

Na sexta, o Secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os EUA podem atingir seus objetivos "sem quaisquer tropas terrestres". No entanto, ele também afirmou que Trump "tem que estar preparado para múltiplas contingências" e que as forças americanas estão disponíveis para "dar ao presidente o máximo de opções e oportunidade para se ajustar às contingências, caso elas surjam". Fonte: Associated Press.