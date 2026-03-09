Ataque dos EUA a embarcação suspeita de narcotráfico no Pacífico deixa seis mortos

Imagem do ataque contra uma embarcação em águas internacionais do Oceano Pacífico, no qual matou três supostos narcotraficantes em novembro de 2025. Southcom / Divulgação

Uma operação militar dos Estados Unidos contra uma embarcação suspeita de transportar drogas terminou com seis mortos no leste do Oceano Pacífico neste domingo (8), segundo informações divulgadas pelas Forças Armadas americanas. As autoridades não detalharam o ponto exato da ação nem divulgaram a identidade das pessoas que estavam a bordo do barco.

Com esse episódio, sobe para pelo menos 157 o total de mortes registradas desde que a administração do presidente Donald Trump iniciou, no começo de setembro, uma ofensiva contra embarcações classificadas por Washington como vinculadas ao chamado “narcoterrorismo”. A campanha militar já contabiliza mais de 40 ataques em áreas marítimas do Pacífico Oriental e do Caribe.

De acordo com o Comando Sul dos Estados Unidos, a embarcação atingida navegava por rotas consideradas estratégicas para o contrabando de drogas.

A operação foi baseada em informações de inteligência que apontavam suposta ligação do barco com atividades de tráfico, conforme o g1.

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Apesar das alegações do governo americano, autoridades dos EUA não apresentaram evidências públicas que comprovem que as vítimas estavam envolvidas com organizações criminosas. Mesmo assim, Trump tem defendido as ofensivas e afirma que o país está em um “conflito armado” contra cartéis que atuam na América Latina.

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