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Ataque dos EUA a embarcação suspeita de narcotráfico no Pacífico deixa seis mortos

Número total de vítimas chega a pelo menos 157 desde o início da campanha militar lançada pelo governo Trump contra barcos associados ao tráfico de drogas

Zero Hora

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