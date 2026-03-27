Ataque de estudante em escola no Chile deixa funcionária morta e quatro feridos

Uma supervisora escolar de 59 anos foi morta e outras quatro pessoas ficaram feridas após um ataque com faca cometido por um estudante nesta sexta-feira, 27, no Instituto Obispo Silva Lezaeta, localizado na cidade de Calama, na região norte do Chile. Três dos feridos são menores de idade, enquanto uma outra também é funcionária da instituição, segundo informou o governo.

Trinidad Steinert, ministra da Segurança, confirmou o ocorrido. "Por enquanto, fomos informados do falecimento de uma inspetora do colégio", afirmou. Ela ainda acrescentou que a outra funcionária ferida no ataque se encontra "em uma situação grave".

O governador da região de Antofagasta, onde fica a cidade de Calama, Ricardo Díaz, disse que o estudante portava líquidos inflamáveis, o que levou os investigadores a trabalharem com a hipótese de que o ataque foi premeditado.

Díaz descreveu a situação como "extremamente grave", mas afirmou que não havia detalhes disponíveis sobre os motivos do agressor.