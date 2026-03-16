Ataque com míssil deixa um morto em Abu Dhabi

Um civil morreu nas imediações da capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, quando um míssil atingiu seu veículo nesta segunda-feira (16), informaram as autoridades, enquanto o Irã prossegue com os ataques no Golfo após a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel.

"As autoridades do Emirado de Abu Dhabi responderam a um incidente na área de Al Bahia que envolveu o impacto de um míssil contra um veículo civil, o que resultou na morte de um cidadão palestino", afirmou o Escritório de Imprensa de Abu Dhabi em um comunicado.