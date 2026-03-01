Ataque a tiros no Texas deixa 3 mortos em potencial 'ato de terrorismo', diz FBI

Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (1º) em Austin, capital do estado americano do Texas, catalogado pelo FBI (polícia federal americana) como um potencial "ato de terrorismo".

O atirador, cuja identidade não foi revelada, também morreu. Três dos feridos se encontram em estado crítico, informaram as autoridades.

O agente especial do FBI Alex Doran disse a jornalistas que a motivação exata do ataque era desconhecida, mas que havia "indícios em relação ao indivíduo e em seu veículo que apontam para um possível nexo com o terrorismo".

"Por enquanto, só estamos em condições de dizer que se tratou potencialmente de um ato de terrorismo", acrescentou Doran.

O Grupo Conjunto de Luta contra o Terrorismo do FBI participa das investigações juntamente com as autoridades locais.

O ataque a tiros ocorreu em meio ao aumento das medidas de segurança em muitas cidades americanas após o início da ofensiva de Estados Unidos e de Israel contra o Irã, na qual foi morto o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, além de outros altos funcionários.

A chefe da polícia de Austin, Lisa Davis, disse que o atirador foi morto por agentes que responderam rapidamente ao ataque, ocorrido por volta das 02h da madrugada em uma área de bares de Austin.

Os agentes "se depararam com um indivíduo armado e três dos nossos agentes responderam aos tiros, matando o suspeito", afirmou Davis.

A chefe da polícia informou que o homem armado abriu fogo primeiro com uma pistola de dentro de seu carro em direção aos clientes do Buford's Backyard Beer Garden, no centro de Austin.

Em seguida, ele estacionou o carro, saiu com um fuzil e começou a atirar nas pessoas que passavam pelo local, explicou Davis.